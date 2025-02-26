Роналдо хочет стать главой бразильской федерации: «Возможно, мы никогда не были на таком дне, как сейчас. Это неприемлемо, и я хочу вернуть наш футбол на вершину»

Роналдо хочет стать главой Бразильской конфедерации футбола.

На данный момент пост главы Бразильской конфедерации футбола (CBF) занимает Эдналдо Родригес. У выборов нового президента нет точной даты, они могут состояться в любое время. Бывший форвард «Интера» и «Реала» в понедельник направил письмо в CBF, ФИФА, КОНМЕБОЛ и президентам клубов серий А и В чемпионата Бразилии с просьбой определить дату выборов как минимум за месяц.

«У меня есть новый проект, который, по-моему, очень сложен, очень труден, но не невозможен. Я приложу все свои силы, всю свою власть, чтобы снова помочь бразильскому футболу стать лучше.

Большое преимущество в том, что все знают меня с самых юных лет, все видят, какой у меня авторитет. Что бы я ни делал, люди говорят: «Круто, этот человек делает что-то великое, он предан делу». Я должен воспользоваться этим преимуществом.

Сейчас мы живем в ужасном состоянии, возможно, мы никогда не были на таком дне, как сейчас, в бразильском футболе и в целом. Проблемы возникают ежедневно не только в плане спортивных результатов, но и в управлении CBF. Это касается судейства, просмотров и посещаемости матчей, общественного интереса к спорту, нашей национальной страсти... Это все неприемлемо.

В этот предвыборный период я ​​приложу все усилия, чтобы достичь цели – стать президентом CBF и вернуть бразильский футбол в нужное русло.

Для меня неприемлемо, что бразильский футбол находится в таком положении, не имея представительства в КОНМЕБОЛ, в ФИФА . У CBF есть огромный потенциал стать тем, чем мы когда-то были, мы всегда были на вершине. Но сегодня мы очень далеки от этого», – рассказал Роналдо, которому принадлежит клуб Ла Лиги «Вальядолид».

Роналдо идет в президенты бразильской федерации. Центр будущего проекта – Пеп

Роналдо продает «Вальядолид» – оставляет в кризисе, хотя на старте закрыл долги и мечтал о еврокубках