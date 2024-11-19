Роналдо идет в президенты бразильской федерации. Центр будущего проекта – Пеп

Выборы в 2026-м.

Роналдо планирует баллотироваться на выборы президента бразильской федерации футбола в 2026-м – медиа все разузнали, хотя публично он еще об этом не объявлял.

Вместе с собой экс-нападающий может привести Пепа Гвардиолу. В случае успеха испанец станет ключевой фигурой нового амбициозного проекта Роналдо.

Роналдо обсуждает детали с Пепом и уже выходил на его брата. При нынешнем президенте Гвардиола вряд ли придет

О возможной комбинации сообщили в Sport.es со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации издания, приглашение Пепа – часть плана Роналдо, метящего на должность президента бразильской федерации футбола (хоть и не объявлял об этом публично). Согласно источникам испанского издания, тренер и бывший нападающий уже некоторое время согласовывают детали. Перед этим Роналдо наверняка потребуется избавиться от всех активов – бразилец уже продал в апреле акции «Крузейро», остается испанский «Вальядолид», которым он владеет.

Выборы президента бразильской федерации футбола состоятся в 2026-м, за несколько месяцев до ЧМ в США, Канаде и Мексике. Сейчас рулит Эдналдо Родригес, но недавно его раскритиковали за изменение устава организации. Теперь один и тот же президент может оставаться в должности три срока подряд (то есть может переизбраться дважды). Родригес в федерации с 2021-го: сначала временно подхватил, а спустя год принял официально.

Срок Эдналдо заканчивается в марте 2026-го – тогда и состоятся новые выборы, в которых и может принять участие Роналдо. Центральную роль в его проекте займет Гвардиола, «лучший тренер для самой титулованной сборной». Пеп обо всем уже знает – люди, связанные с Роналдо, уже выходили на брата тренера, Пере Гвардиолу.

Испанец рассматривает этот вариант и считает, что он может выйти успешным. Однако пока без окончательного ответа. Официального предложения от бразильцев еще нет, если оно и будет, то уже после ЧМ-2026.

Слухи о работе Пепа c южноамериканской сборной пока ни к чему не привели: прямо сейчас бразильская федерация футбола не ведет переговоры с испанцем. Подтверждали официально: «Несмотря на то, что он один из величайших тренеров мира, у CBF не было никаких контактов с ним. Мы сотрудничаем с тренерским штабом Доривала Жуниора, и мы удовлетворены. Дело в том, что у него контракт до 2026 года, он действует до чемпионата мира... Все зависит от него».

Бразильцы интересовались Гвардиолой еще в 2022-м, до назначения Доривала. Тогда не договорились и больше не связывались. Хотя, по информации The Athletic, контакты все же были: тренеру звонили несколько раз в 2024-м, медиа писали про будущую подготовку к ЧМ-2030. А самому Пепу была интересна работа в сборной Бразилии.

Пока испанец уклоняется от конкретики. Отшутился после разгрома от «Спортинга» в Лиге чемпионов: «После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии. Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть «Сити» на топ-уровень». При этом еще летом он мог возглавить другую сборную: медиа писали про интерес от Англии еще до назначения Томаса Тухеля. Не сложилось.

Когда Пеп планирует уйти из «Ман Сити»?

Гвардиола в Манчестере уже восемь лет, контракт до 2025-го, возможны разные варианты.

Один из них – уход после окончания контракта, хотя ходят слухи о переговорах по продлению. Сразу же возглавить сборную Бразилии вряд ли получится (нынешний президент не очень котирует идею – в отличие, например, от идеи пригласить Анчелотти ).

В связи с этим возможен годичный перерыв перед следующей работой наподобие того, что было после ухода из «Барселоны» в 2012-м. Испанец подхватил «Баварию» перед сезоном-2013/14 – все время до этого восстанавливался.

Другой вариант – продление контракта с «Ман Сити» до 2026-го. Не помешает даже дело по 115 нарушениям. Контекст: в феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «Сити» в нарушении финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018-го. Итог разбирательств, вероятно, станет известен не ранее марта 2025-го .

По данным The Athletic, Пеп может продлить контракт с «Ман Сити» еще до вынесения вердикта. Источники полагают, что Гвардиола, скорее всего, останется, даже если «Сити» признают виновным и клуб понесет суровое наказание. Тренер не хотел бы оставлять клуб в уязвимом положении.

Отмечается, что раньше члены команды ощущали, что испанец близок к уходу, но в последнее время атмосфера изменилась, а продление контракта теперь кажется все более вероятным. Но замену на всякий случай все равно ищут.

Продление считают наиболее вероятным сценарием на данный момент, как раз еще на сезон. Хотя клуб был бы рад, если бы Пеп подписался на более длительный срок. Это в свою очередь не понравится бразильцам.

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez, Justin Setterfield, Michael Steele