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«Пеле – номер 1, без сомнения». Роналдо включил Месси, Марадону, Роналду, Зико, Ромарио, ван Бастена, Зидана, Роналдиньо, Неймара в свой топ-10 лучших игроков в истории

Роналдо составил список лучших футболистов в истории.

Бывшего нападающего сборной Бразилии попросили составить топ-10 лучших игроков в истории футбола. 

«Пеле – номер 1, без сомнения. Следующую строчку делят Месси и Марадона

Дальше – Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо... Ряд игроков. В этом списке много звезд, и я уверен, что кого-то точно забыл. Каждый раз, когда меня просят составить этот рейтинг, я составляю разные списки. Только первые три места всегда одни и те же. 

Неймар – отличный игрок. Возможно, ему не хватает победы на чемпионате мира, но он выиграл Олимпийские игры, почти все... Он определенно входит в топ-10. Я не знаю, скольких игроков я уже упомянул, но он будет 9-м или 10-м, где-то там... Все эти ребята очень близки. Все игроки, которых я упомянул, обладают разными качествами, вот почему футбол прекрасен.

Это мое мнение, болтовня в баре, но [эта тема] получила широкую огласку, так как есть несколько бывших игроков, которые хотят внести себя в этот список. Мне неудобно включать себя в этот список , но я искренне восхищаюсь всеми ними, как и их вкладом в мировой футбол», – сказал Роналдо. 

Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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