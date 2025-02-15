Роналдо: «Винисиус невероятен в «Реале», но не может показать тот же уровень в сборной. Нужно найти способ, чтобы команда играла на него и Неймара»

Роналдо считает, что Бразилии стоит опираться на качества Неймара и Винисиуса.

По мнению экс-форварда сборной Бразилии, Неймар и Винисиус должны получать больше свободы в сборной, чтобы показывать свою максимальную эффективность.

«Неймар – опора команды. Винисиус тоже является ключевым игроком. У нас есть два великолепных футболиста. Нужно исходить из этого и найти способ, чтобы команда играла на них», – считает Роналдо.

Говоря о Неймаре , он отметил, что его мастерство скрывает структурные проблемы, которые испытывает как сборная, так и бразильский футбол в целом.

«Неймар – это фигура, которая вдохновляет молодежь, на поле он проявляет личность, рискует, пробует, не боится жесткой игры и забивает. Надеюсь, он вернется в хорошей форме, потому что если он будет в порядке, то и сборная найдет правильный путь», – добавил двукратный чемпион мира.

Что касается Винисиуса , он подчеркнул, что то, что он делает в «Реале », – это «нечто невероятное», хотя в сборной «он не может показать тот же уровень игры». По мнению Роналдо , эта разница в эффективности во многом зависит от главного тренера Доривала Жуниора , ведь «именно он отвечает за поиск наилучших схем и игроков».