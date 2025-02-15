Роналдо: «Винисиус невероятен в «Реале», но не может показать тот же уровень в сборной. Нужно найти способ, чтобы команда играла на него и Неймара»
По мнению экс-форварда сборной Бразилии, Неймар и Винисиус должны получать больше свободы в сборной, чтобы показывать свою максимальную эффективность.
«Неймар – опора команды. Винисиус тоже является ключевым игроком. У нас есть два великолепных футболиста. Нужно исходить из этого и найти способ, чтобы команда играла на них», – считает Роналдо.
Говоря о Неймаре, он отметил, что его мастерство скрывает структурные проблемы, которые испытывает как сборная, так и бразильский футбол в целом.
«Неймар – это фигура, которая вдохновляет молодежь, на поле он проявляет личность, рискует, пробует, не боится жесткой игры и забивает. Надеюсь, он вернется в хорошей форме, потому что если он будет в порядке, то и сборная найдет правильный путь», – добавил двукратный чемпион мира.
Что касается Винисиуса, он подчеркнул, что то, что он делает в «Реале», – это «нечто невероятное», хотя в сборной «он не может показать тот же уровень игры». По мнению Роналдо, эта разница в эффективности во многом зависит от главного тренера Доривала Жуниора, ведь «именно он отвечает за поиск наилучших схем и игроков».
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