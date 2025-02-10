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  • Бразилия дала Анчелотти до мая подумать о работе в сборной. Тренер «Реала» остается фаворитом конфедерации перед ЧМ-2026 (OK Diario)
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Бразилия дала Анчелотти до мая подумать о работе в сборной. Тренер «Реала» остается фаворитом конфедерации перед ЧМ-2026 (OK Diario)

В Бразилии все еще надеются договориться с Карло Анчелотти.

OK Diario пишет, что представители Бразильской конфедерации футбола связывались с окружением главного тренера «Реала» после Суперкубка Испании и предлагали итальянцу поработать в сборной до конца ЧМ-2026.

Утверждается, что 65-летнему специалисту дали подумать до мая – это крайний срок.

Бразильские футбольные власти по-прежнему считают Анчелотти лучшей кандидатурой на пост главного тренера национальной команды.

Саудовцы готовы предложить Анчелотти 20 млн евро в год. В «Реале» Карло получает 11 млн (OK Diario)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OK Diario
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
Федерация футбола Бразилии
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
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