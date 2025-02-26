«Вальядолид» не компенсирует болельщикам деньги за выезд в Бильбао.

В 25-м туре «Вальядолид» проиграл на выезде «Атлетику » со счетом 1:7. Клуб, принадлежащий Роналдо, находится на последнем месте в Ла Лиге .

Фанаты команды из автономного сообщества Кастилия-Леон потребовали вернуть деньги за выезд в Бильбао: «Почти 600 болельщиков пережили унижение. Возместить стоимость билетов за счет игроков – оправданное требование».

«Руководство клуба отклонило просьбу о возврате стоимости билетов, хотя и признало, что команда не была на высоте.

Они говорят нам, что у них есть другие виды формальных и договорных механизмов, которые устанавливают зарплаты футболистов на основе результатов», – пересказали ответ «Вальядолида» в группе фанатов клуба.

Болельщики также призвали игроков «уважать эмблему и историю» и выразили надежду на то, что это «поможет нынешнему составу понять, что любой результат или поражение, которые могут нанести ущерб истории «Вальядолида », неприемлемы».