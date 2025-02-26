«Вальядолид» после 1:7 от «Атлетика» не компенсирует фанатам деньги за выезд в Бильбао. Болельщики просили сделать это за счет игроков
В 25-м туре «Вальядолид» проиграл на выезде «Атлетику» со счетом 1:7. Клуб, принадлежащий Роналдо, находится на последнем месте в Ла Лиге.
Фанаты команды из автономного сообщества Кастилия-Леон потребовали вернуть деньги за выезд в Бильбао: «Почти 600 болельщиков пережили унижение. Возместить стоимость билетов за счет игроков – оправданное требование».
«Руководство клуба отклонило просьбу о возврате стоимости билетов, хотя и признало, что команда не была на высоте.
Они говорят нам, что у них есть другие виды формальных и договорных механизмов, которые устанавливают зарплаты футболистов на основе результатов», – пересказали ответ «Вальядолида» в группе фанатов клуба.
Болельщики также призвали игроков «уважать эмблему и историю» и выразили надежду на то, что это «поможет нынешнему составу понять, что любой результат или поражение, которые могут нанести ущерб истории «Вальядолида», неприемлемы».
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