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  • «Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1, братья Уильямс забили 3 гола. Команда из Бильбао идет 4-й в Ла Лиге
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«Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1, братья Уильямс забили 3 гола. Команда из Бильбао идет 4-й в Ла Лиге

«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в матче Ла Лиги.

Сегодня команда из Бильбао одержала победу в 25-м туре со счетом 7:1. Нико Уильямс отметился дублем и результативной передачей, а его брат Иньяки Уильямс – голом и ассистом.

По итогам 25-го тура «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Реал» перед матчем с «Жироной» опережает баскскую команду на 3 очка.

Испания. Ла Лига 23 февраля 13:00
25 тур
Сан-Мамес
Атлетик
Матч завершен
7 - 1
5.05XG0.34
Вальядолид
Коэффициенты
Матч окончен
  Уильямс
87’
Руис де Галаррета
84’
Вивиан
79’
Де Маркос   Лекуэ
75’
  Гурусета
69’
Уильямс   Каналес
68’
68’
Маркос Андре   Никичер
Сансет   Беренгер
68’
  Уильямс
66’
65’
Айду   Джемерт
Хаурегисар   Руис де Галаррета
64’
Саннади   Гурусета
64’
61’
Мартин   Гриллич
56’
Юрич
47’
  Силла
46’
Юрич
46’
Кандела   Мачис
46’
Чуки   Моро
2тайм
Перерыв
  Сансет
45’
44’
Мартин
  Саннади
43’
  Уильямс
35’
  Хаурегисар
10’
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Де Маркос (Лекуэ, 75), Весга, Хаурегисар (Руис де Галаррета, 64), Уильямс (Каналес, 68), Сансет (Беренгер, 68), Уильямс, Саннади (Гурусета, 64), Агирресабала, Горосабель, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Прадос, Бойро, Руис де Галаррета, Унаи Гомес, Каналес, Беренгер, Гурусета
1тайм
Вальядолид:
Хейн, Кандела (Мачис, 46), Перес, Торрес, Айду (Джемерт, 65), Санчес, Чуки (Моро, 46), Юрич, Мартин (Гриллич, 61), Силла, Маркос Андре (Никичер, 68), Рафус, Озкаджар, Джемерт, Часко, Азну, Никичер, Гриллич, Санчес, Моро, Латаса, Мачис
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoНико Уильямс
logoРеал Мадрид
logoИньяки Уильямс
logoВальядолид
logoЖирона
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