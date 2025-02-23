«Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1, братья Уильямс забили 3 гола. Команда из Бильбао идет 4-й в Ла Лиге

«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в матче Ла Лиги.

Сегодня команда из Бильбао одержала победу в 25-м туре со счетом 7:1. Нико Уильямс отметился дублем и результативной передачей, а его брат Иньяки Уильямс – голом и ассистом.

По итогам 25-го тура «Атлетик » занимает 4-е место в таблице Ла Лиги , набрав 48 очков. «Реал » перед матчем с «Жироной» опережает баскскую команду на 3 очка.