Матч окончен
«Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1, братья Уильямс забили 3 гола. Команда из Бильбао идет 4-й в Ла Лиге
«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в матче Ла Лиги.
Сегодня команда из Бильбао одержала победу в 25-м туре со счетом 7:1. Нико Уильямс отметился дублем и результативной передачей, а его брат Иньяки Уильямс – голом и ассистом.
По итогам 25-го тура «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Реал» перед матчем с «Жироной» опережает баскскую команду на 3 очка.
Матч завершен
7 - 1
5.05XG0.34
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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