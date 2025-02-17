«Вальядолид» уволил Кокку после 0:4 от «Севильи». Команда проиграла 7 из 8 матчей при аргентинце и идет последней в Ла Лиге

«Вальядолид» объявил об отставке главного тренера.

Аргентинец Диего Кокка, возглавивший команду в декабре, покинул свой пост. Под его руководством команда провела 8 матчей во всех турнирах и потерпела 7 поражений – в последней игре при Кокке команда проиграла «Севилье» (0:4).

В нынешнем сезоне «Вальядолид », которым владеет экс-футболист Роналдо, идет последним в Ла Лиге , набрав 12 очков в 24 турах. Отметим, что клуб увольняет главного тренера во 2-й раз за сезон – 1 декабря команду покинул Пауло Пессолано, возглавлявший ее с 2023 года.