«Вальядолид» уволил Кокку после 0:4 от «Севильи». Команда проиграла 7 из 8 матчей при аргентинце и идет последней в Ла Лиге
«Вальядолид» объявил об отставке главного тренера.
Аргентинец Диего Кокка, возглавивший команду в декабре, покинул свой пост. Под его руководством команда провела 8 матчей во всех турнирах и потерпела 7 поражений – в последней игре при Кокке команда проиграла «Севилье» (0:4).
В нынешнем сезоне «Вальядолид», которым владеет экс-футболист Роналдо, идет последним в Ла Лиге, набрав 12 очков в 24 турах. Отметим, что клуб увольняет главного тренера во 2-й раз за сезон – 1 декабря команду покинул Пауло Пессолано, возглавлявший ее с 2023 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вальядолида»
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