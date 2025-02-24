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  • Фанаты «Вальядолида» после 1:7 от «Атлетика» потребовали вернуть деньги за выезд в Бильбао: «Почти 600 болельщиков пережили унижение. Возместить стоимость билетов за счет игроков – оправданное требование»
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Фанаты «Вальядолида» после 1:7 от «Атлетика» потребовали вернуть деньги за выезд в Бильбао: «Почти 600 болельщиков пережили унижение. Возместить стоимость билетов за счет игроков – оправданное требование»

Фанаты «Вальядолида» потребовали вернуть деньги за билеты на матч с «Атлетиком».

В 25-м туре Ла Лиги «Вальядолид» проиграл на выезде со счетом 1:7. Клуб, принадлежащий Роналдо, находится на последнем месте в Ла Лиге.

«Положение клуба более чем критическое, поскольку он находится на дне таблицы высшего дивизиона, но это нечто большее. Речь идет уже не о победах, ничьих или поражениях, и даже не о спасении от вылета, а хотя бы о том, чтобы выходить на поле и бороться.

До конца сезона осталось тринадцать туров, и мы уже не просим, а требуем решений по этому вопросу, кто бы их ни принимал, и уважения к нашей истории, прекращения потока антирекордов сегодняшнего «Вальядолида», невиданных за почти 100-летнюю историю клуба.

Почти 600 болельщиков присутствовали на гостевой трибуне «Сан-Мамеса», они купили билеты – фанаты раскупили их через две минуты после начала продаж. Почти 600 незащищенных сердец, которым пришлось пережить унижение, увидев 7 голов (хотя их могло быть и намного больше) и бездушную команду без минимального уровня конкурентоспособности, требуемого в профессиональном футболе.

Исходя из сказанного, мы просим полностью возместить стоимость билетов приехавшим болельщикам за счет игроков «Вальядолида». Мы считаем это требование вполне оправданным, поскольку ущерб нашей истории может быть непоправимым. Требуются не просто извинения, а действия, свойственные профессиональным футболистам», – говорится в заявлении Федерации болельщиков «Вальядолида».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Федерации болельщиков «Вальядолида»
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