Бабаев о том, что «Зенит» не внес Зделара в систему РПЛ до закрытия окна: «Не все успели сделать вовремя, но окошко в системе уже было создано. В международной практике много подобного»
– Я правильно понимаю, что это трансфер, за который вы получили деньги? Он не свободным агентом перешел?
– Не свободным.
– Есть мнение, что если бы трансфер не завершили, его не заявили, то все равно в течение двух недель он перешел бы на правах свободного агента.
– Нет, это не так.
– Это невозможно?
– Нет, конечно.
– Просто в силу того, что это было, когда вы его зарегистрировали в системе РФС, трансфером по передаче прав.
– Да, совершенно верно. Просто была определенная техническая накладка, не все успели сделать вовремя, но при этом не совсем так, как некоторые поспешили сообщить о том, что были допущены злостные нарушения со стороны «Зенита».
– А злостные нарушения – это вы что имеете в виду?
– Я не знаю.
– Просто в 23:58 в системе РФС была [регистрация], и, насколько я понимаю, «Зенит» стал регистрировать в 00:03 в системе РПЛ, а соревнование проводит РПЛ.
– Да, но тем не менее формуляр, если по-простому выражаясь, был уже обозначен. Даже есть международная практика, когда не успевают внести все необходимые документы, но, условно говоря, создали уже... назовем это неким «трансферным окном в окне», то есть окошко в системе, которое там формируется.
– То есть вы не видите проблем с точки зрения подведения итогов соревнования, если какой-либо клуб оспорит итоги соревнований в силу того, что Зделар заявлен за «Зенит» неправильно?
– Невозможно. Все было сделано в рамках регламентирующих документов, просто, к сожалению, не все успели. Но и в международной практике много подобных прецедентов, – сказал генеральный директор ЦСКА.
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