Бабаев об интересе «Спартака» к Мусаеву: «Если бы ЦСКА предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Не готов говорить, что он не продается ни за какие деньги»
Ранее сообщалось, что красно-белые предлагали 10 миллионов евро за трансфер нападающего, но армейцы ответили отказом.
– Делал ли «Спартак» предложение в ЦСКА по Мусаеву?
– Интерес был, но достаточно быстро мы ответили, что не готовы обсуждать даже потенциально этот трансфер. В отличие от ситуации со Зделаром мы понимаем, что пострадает спортивный результат – речь идет о российском футболисте, своем воспитаннике, который забил больше всех в первой половине части сезона. Реакция уже будет другая, какие бы деньги ни предлагались.
– В СМИ была информация, что за 10 миллионов евро вы бы согласились продать Тамерлана в «Спартак».
– Это неправда.
– Иными словами, вы наложили вето на этот потенциальный трансфер?
– Вето – громко сказано. Просто посчитали, что это нецелесообразно.
– Ни за какие деньги?
– Если бы нам предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Я не готов сейчас говорить, что Мусаев не продается ни за какие деньги – не хочется быть голословным, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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