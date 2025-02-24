Зделар о переходе в «Зенит»: «Когда тебе звонит лучшая команда России, много не думаешь. Будем отдавать все возможное, чтобы выиграть чемпионат и Кубок»

Саша Зделар высказался о переходе в «Зенит» из ЦСКА.

Сербский полузащитник присоединился к петербургскому клубу перед закрытием зимнего трансферного окна.

– Саша, мы рады вас приветствовать в команде. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых днях с «Зенитом». Какие у вас впечатления?

– Сначала я хотел бы сказать, что я очень рад быть здесь. Команда меня очень хорошо приняла, я увидел, что настроение у ребят очень хорошее, и это мне очень нравится.

– Когда вы узнали об интересе «Зенита» и долго ли принимали решение о переходе?

– Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!

– Несколько минут назад завершился беговой тест. Успели ли вы уже оценить свои результаты и, главное, сравнить их с результатами одноклубников?

– Я только что прибыл в расположение «Зенита», два дня добирался сюда, и мне еще нужно время, чтобы показать всем, что я могу.

– Как вам кажется, сколько времени вам нужно, чтобы набрать полноценную форму?

– Думаю, я уже адаптирован под те условия, которые здесь есть – в России я играю уже два с половиной года. Я понимаю, как играет «Зенит», мы много раз встречались с этой командой. Думаю, мне не нужно много времени, я уже готов.

– Первый официальный матч «Зенита» в новом году будет против ЦСКА, вашего бывшего клуба. Скажите, тяжело ли настраиваться на свою бывшую команду?

– Мы профессионалы, и у меня хороший характер. Думаю, что я буду в хорошем настроении играть против бывших друзей, бывшей команды. Будет очень интересно.

– Выбрали ли вы уже себе игровой номер?

– Да, буду играть под четырнадцатым. Это день, когда у меня родился сын.

– Ваш основной профиль – опорный полузащитник. На каких позициях на поле вы еще можете играть?

– В России я играл и на позиции защитника, но лучше играю как опорник.

– Обратитесь к нашим болельщикам. Что вы можете им сказать?

– Для начала я должен сказать им «привет». Мы будем отдавать все возможное на поле, чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Для нас это очень важно! – сказал Зделар.