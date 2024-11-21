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  • Гол Бэйла «Ливерпулю» – лучший в финалах ЛЧ по версии FourFourTwo. Удар Зидана с лета – на 2-м месте, гол Месси «МЮ» головой – на 8-м
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Гол Бэйла «Ливерпулю» – лучший в финалах ЛЧ по версии FourFourTwo. Удар Зидана с лета – на 2-м месте, гол Месси «МЮ» головой – на 8-м

FourFourTwo составил рейтинг лучших голов в финалах Лиги чемпионов.

Первую строчку занял удар Гарета Бэйла ножницами в игре против «Ливерпуля» в 2018 году.

В десятку авторов лучших голов вошли:

1. Гарет Бэйл («Реал») в ворота «Ливерпуля» в 2018-м.

2. Зинедин Зидан («Реал») в ворота «Байера» в 2001-м.

3. Марио МанджукичЮвентус») в ворота «Реала» в 2017-м.

4. Деян Савичевич («Милан») в ворота «Барселоны» в 1994-м.

5. Давид Вилья («Барселона») в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2011-м.

6. Ларс Риккен («Боруссия») в ворота «Ювентуса» в 1997-м.

7. Эрнан Креспо («Милан») в ворота «Ливерпуля» в 2005-м.

8. Лионель Месси («Барселона») в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2009-м.

9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») в ворота «Челси» в 2008-м.

10. Рауль («Реал») в ворота «Валенсии» в 2000-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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