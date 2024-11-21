Гол Бэйла «Ливерпулю» – лучший в финалах ЛЧ по версии FourFourTwo. Удар Зидана с лета – на 2-м месте, гол Месси «МЮ» головой – на 8-м
FourFourTwo составил рейтинг лучших голов в финалах Лиги чемпионов.
Первую строчку занял удар Гарета Бэйла ножницами в игре против «Ливерпуля» в 2018 году.
В десятку авторов лучших голов вошли:
1. Гарет Бэйл («Реал») в ворота «Ливерпуля» в 2018-м.
2. Зинедин Зидан («Реал») в ворота «Байера» в 2001-м.
3. Марио Манджукич («Ювентус») в ворота «Реала» в 2017-м.
4. Деян Савичевич («Милан») в ворота «Барселоны» в 1994-м.
5. Давид Вилья («Барселона») в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2011-м.
6. Ларс Риккен («Боруссия») в ворота «Ювентуса» в 1997-м.
7. Эрнан Креспо («Милан») в ворота «Ливерпуля» в 2005-м.
8. Лионель Месси («Барселона») в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2009-м.
9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») в ворота «Челси» в 2008-м.
10. Рауль («Реал») в ворота «Валенсии» в 2000-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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