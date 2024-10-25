Ди Стефано – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Рауль – 4-й, Кроос – 8-й, Рамос – 13-й

Криштиану Роналду потерял первое место в списке лучших игроков в истории «Реала».

Британский журнал представил обновленную версию своего списка величайших футболистов мадридского клуба. Португалец, лидировавший год назад , опустился на вторую строчку. Всего в перечне 50 игроков.

В топ-20 попали:

1. Альфредо Ди Стефано .

2. Криштиану Роналду .

3. Зинедин Зидан .

4. Рауль.

5. Ференц Пушкаш .

6. Раймон Копа.

7. Уго Санчес.

8. Тони Кроос .

9. Пирри.

10. Эмилио Бутрагеньо.

11. Рикардо Самора.

12. Лука Модрич.

13. Серхио Рамос.

14. Луиш Фигу.

15. Сантьяго Бернабеу.

16. Роналдо.

17. Франсиско Хенто.

18. Роберто Карлос.

19. Мартин Васкес.

20. Карим Бензема.