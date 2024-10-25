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  • Ди Стефано – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Рауль – 4-й, Кроос – 8-й, Рамос – 13-й
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Ди Стефано – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Рауль – 4-й, Кроос – 8-й, Рамос – 13-й

Криштиану Роналду потерял первое место в списке лучших игроков в истории «Реала».

Британский журнал представил обновленную версию своего списка величайших футболистов мадридского клуба. Португалец, лидировавший год назад, опустился на вторую строчку. Всего в перечне 50 игроков.

В топ-20 попали:

1. Альфредо Ди Стефано.

2. Криштиану Роналду.

3. Зинедин Зидан.

4. Рауль.

5. Ференц Пушкаш.

6. Раймон Копа.

7. Уго Санчес.

8. Тони Кроос.

9. Пирри.

10. Эмилио Бутрагеньо.

11. Рикардо Самора.

12. Лука Модрич.

13. Серхио Рамос.

14. Луиш Фигу.

15. Сантьяго Бернабеу.

16. Роналдо.

17. Франсиско Хенто.

18. Роберто Карлос.

19. Мартин Васкес.

20. Карим Бензема.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoКарим Бензема
logoЛуиш Фигу
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoРоберто Карлос
logoСерхио Рамос
logoРауль
logoРоналдо
logoЛа Лига
logoЗинедин Зидан
logoУго Санчес
logoЛука Модрич
logoАльфредо Ди Стефано
logoТони Кроос
logoФеренц Пушкаш
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Мартин Васкес
logoЭмилио Бутрагеньо
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoФрансиско Хенто
Раймон Копа
logoАль-Иттихад Джидда
Сантьяго Бернабеу Йесте
Рикардо Самора
Пирри
FourFourTwo
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