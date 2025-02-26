Медведев о трансферах «Зенита»: «Оценку даст игра»
Александр Медведев не стал оценивать трансферную кампанию «Зенита».
Председателя правления «Зенита» спросили, какую оценку он может поставить себе и клубу по итогам зимнего трансферного окна.
«Оценку даст игра», – сказал Медведев.
Сине-бело-голубые зимой купили Луиса Энрике у «Ботафого» и Сашу Зделара у ЦСКА, а также арендовали Огнена Мимовича у «Фенербахче». Команду покинули Клаудиньо, Артур Гимараэс («Ботафого») и Вильзон Изидор.
Семак о трансферах «Зенита»: «Новички у нас пришли достаточно поздно. По сути, не так много тех, на которых мы можем сейчас рассчитывать»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости