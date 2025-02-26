Медведев о трансферах «Зенита»: «Оценку даст игра»

Александр Медведев не стал оценивать трансферную кампанию «Зенита».

Председателя правления «Зенита» спросили, какую оценку он может поставить себе и клубу по итогам зимнего трансферного окна.

«Оценку даст игра», – сказал Медведев .

Сине-бело-голубые зимой купили Луиса Энрике у «Ботафого» и Сашу Зделара у ЦСКА, а также арендовали Огнена Мимовича у «Фенербахче». Команду покинули Клаудиньо, Артур Гимараэс («Ботафого») и Вильзон Изидор.

Семак о трансферах «Зенита»: «Новички у нас пришли достаточно поздно. По сути, не так много тех, на которых мы можем сейчас рассчитывать»