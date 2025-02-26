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  • Семак о трансферах «Зенита»: «Новички у нас пришли достаточно поздно. По сути, не так много тех, на которых мы можем сейчас рассчитывать»
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Семак о трансферах «Зенита»: «Новички у нас пришли достаточно поздно. По сути, не так много тех, на которых мы можем сейчас рассчитывать»

Сергей Семак высказался о новичках «Зенита», перешедших в клуб зимой.

«Новички у нас пришли достаточно поздно. Что касается Дркушича, аренда которого была досрочно прекращена, его вряд ли можно назвать новичком. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды. Он молодой футболист, но эта та позиция, на которую требовалось усиление. К большому сожалению, Караваев получил серьезную травму, эта позиция у нас оставалась пустой, Мантуан действует на непривычной позиции.

Что касается Зделара, здесь тоже все произошло в последний момент. Трансферы, которые планировалось сделать в центральную зону, не удалось осуществить. Здесь мы воспользовались ситуацией, что у Зделара заканчивался контракт, они не планировали его продлевать.

Мы взяли игрока в нашу проблемную зону, чтобы создать определенную конкуренцию и усилить ту часть, которая требовала этого усиления. Думаю, что как минимум он удлинит нашу скамейку. Игрок опытный, понимает быстро требования, но пришел достаточно поздно. Потребуется определенное время, чтобы понять, сыграться.

Что касается Луиса Энрике, игрок пришел раньше, но ему пришлось пропустить какое‑то время. Он молодой футболист, тоже потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать», – сказал главный тренер клуба из Санет-Петербурга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСаша Зделар
logoМатч ТВ
logoЛуис Энрике Андре
logoВанья Дркушич
logoГуставо Мантуан
logoСергей Семак
logoВячеслав Караваев
logoОгнен Мимович
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