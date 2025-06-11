«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2025/26. Ее дизайн вдохновлен архитектурным наследием Парижа
«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон-2025/26.
Парижский клуб впервые сыграет в новом комплекте от бренда Nike на клубном чемпионате мира.
«Еще более легендарная, чем когда-либо, культовая домашняя форма «ПСЖ» переосмыслена благодаря темно-синей основе, ярко-красным и белым вставкам и графическому оформлению в виде решетки, которое отдает дань уважения архитектурному наследию города.
Этот дизайн воплощает парижскую идентичность клуба и его наследие. От улиц Большого Парижа до трибун «Парк-де-Пренс», эта футболка – нечто большее, чем просто форма. Это форма поколения, которое воспринимает футбол как культуру и преданность делу», – говорится в сообщении «ПСЖ».
Фото: psg.fr
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
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