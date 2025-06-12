Матч окончен
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии
В Словакии стартовал молодежный чемпионат Европы-2025.
В 1-м туре группового этапа в среду Испания одолела Словакию (3:2), Италия – Румынию (1:0), Франция сыграла вничью с Португалией (0:0).
В четверг Украина будет противостоять Дании, Нидерланды – Финляндии, Англия – Чехии, а Германия сыграет со Словенией.
Групповой этап
1-й тур
12 июня 16:00, Futbal Tatran Arena
Не начался
12 июня 19:00, Košická futbalová aréna
Не начался
12 июня 19:00, МОЛ-Арена
Не начался
12 июня 19:00, Štadión pod Zoborom
Не начался
11 июня 16:00, Национальный стадион
Завершен
2 - 3
11 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Завершен
1 - 0
11 июня 19:00, Штадион под Дубном
Завершен
1 - 2
11 июня 19:00, На Сиготи
Завершен
0 - 0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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