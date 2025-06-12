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Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии

В Словакии стартовал молодежный чемпионат Европы-2025.

В 1-м туре группового этапа в среду Испания одолела Словакию (3:2), Италия – Румынию (1:0), Франция сыграла вничью с Португалией (0:0).

В четверг Украина будет противостоять Дании, Нидерланды – Финляндии, Англия – Чехии, а Германия сыграет со Словенией.

Евро-2025 (U21)

Групповой этап

1-й тур

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
12 июня 16:00, Futbal Tatran Arena
Украина U-21
Не начался
Дания U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
12 июня 19:00, Košická futbalová aréna
Финляндия U-21
Не начался
Нидерланды U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
12 июня 19:00, МОЛ-Арена
Чехия U-21
Не начался
Англия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
12 июня 19:00, Štadión pod Zoborom
Германия U-21
Не начался
Словения U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
11 июня 16:00, Национальный стадион
Словакия U-21
Завершен
2 - 3
Испания U-21
Матч окончен
90’
  Таррега
Суслов   Ямбор
87’
Марцелли   Швидерски
87’
Копасек
86’
Риго   Капралик
80’
Сауэр   Черепкаи
80’
77’
Туррьентес   Хаурегисар
Голли   Сауэр
75’
71’
Туррьентес
66’
Фернандес   Фернандес
66’
Хуанлу Санчес   Моро
59’
Торре   Молейро
Голли
54’
  Суслов
53’
  Копасек
48’
46’
Мартин   Уго Буэно
2тайм
Перерыв
Суслов
38’
18’
  Фернандес
16’
  Пубиль
Словакия U-21
Белко, Яворчек, Оберт, Jakub Jakubko, Копасек, Риго, Небыла, Суслов, Сауэр, Голли, Марцелли, Danko, Tomáš Frühwald, Filip Mielke, Šikula, Уйлаки, Швидерски, Гайдош, Сауэр, Gaži, Черепкаи, Капралик, Ямбор
Запасные: Гайдош, Šikula, Сауэр, Капралик, Ямбор, Tomáš Frühwald, Швидерски, Уйлаки, Danko, Filip Mielke, Gaži, Черепкаи
1тайм
Испания U-21:
Итурбе, Мартин, Москера, Таррега, Пубиль, Герра, Туррьентес, Торре, Диего Лопес, Фернандес, Хуанлу Санчес, Фрага, Куньят, Марин, Гарсия, Эрцог, Уго Буэно, Хаурегисар, Молейро, Марин, Моро, Родригес, Фернандес
Запасные: Гайдош, Šikula, Сауэр, Капралик, Ямбор, Tomáš Frühwald, Швидерски, Уйлаки, Danko, Filip Mielke, Gaži, Черепкаи
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Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
11 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Италия U-21
Завершен
1 - 0
Румыния U-21
Матч окончен
Фаббиан
90’
86’
Грамени   Zoran Mitrov
Дзанотти   Кайоде
86’
Бальданци   Пизилли
86’
Ньонто   Казадеи
63’
Колиошо   Амброзино
63’
62’
Страта   Sîrbu
61’
Стойка   Бурнете
46’
Грамени
46’
Корбу   Попеску
46’
Ignat   Периану
2тайм
Перерыв
45’
Мунтяну
  Бальданци
25’
20’
Мунтяну
Италия U-21
Депланш, Пирола, Гиларди, Руджери, Дзанотти, Ндур, Прати, Фаббиан, Бальданци, Колиошо, Ньонто, Дзакки, Сасси, Кайоде, Коппола, Турриккья, Гуарино, Казадеи, Думбия, Пизилли, Фаццини, Бьянко, Амброзино
Запасные: Сасси, Казадеи, Думбия, Коппола, Гуарино, Пизилли, Фаццини, Бьянко, Дзакки, Турриккья, Кайоде, Амброзино
1тайм
Румыния U-21:
Сава, Борза, Илие, Ignat, Страта, Грамени, Акдаг, Корбу, Илие, Мунтяну, Стойка, Хиндрих, Vlad-Andrei Răfăilă, Sîrbu, Costin Ionuț Amzăr, Дуцу, Zoran Mitrov, Вултурар, Периану, Cristian Petrișor Mihai, Попеску, Бурнете
Запасные: Сасси, Казадеи, Думбия, Коппола, Гуарино, Пизилли, Фаццини, Бьянко, Дзакки, Турриккья, Кайоде, Амброзино
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Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
11 июня 19:00, Штадион под Дубном
Польша U-21
Завершен
1 - 2
Грузия U-21
Матч окончен
90’
+6’
Гагнидзе   Lado Odishvili
Козубаль   Ленговски
90’
+5’
90’
+4’
  Гортезиани
Форнальчик   Ракочи
82’
80’
Одишария   Егоян
80’
Сигуа   Гортезиани
75’
Гагнидзе
  Калузиньски
73’
Tomasz Pieńko
73’
73’
Mamageishvili
67’
Квернадзе
66’
Lominadze   Мамагеишвили
66’
Абуашвили   Mamageishvili
Pyrka   Шмыт
64’
Козловски   Tomasz Pieńko
64’
Шимчак   Wiktor Bogacz
64’
55’
  Lominadze
49’
Maisuradze
2тайм
Перерыв
Марчук
26’
6’
Азаров
Польша U-21
Тобяш, Pyrka, Марчук, Гургуль, Мосур, Педа, Форнальчик, Козубаль, Калузиньски, Козловски, Шимчак, Трелевски, Абрамович, Matysik, Бейгер, Filip Luberecki, Bartłomiej Smolarczyk, Ленговски, Шмыт, Ракочи, Mateusz Kowalczyk, Tomasz Pieńko, Wiktor Bogacz
Запасные: Форнальчик, Filip Luberecki, Абрамович, Matysik, Бейгер, Козубаль, Козловски, Mateusz Kowalczyk, Шимчак, Трелевски, Pyrka, Bartłomiej Smolarczyk
1тайм
Грузия U-21:
Харатишвили, Азаров, Хвадагиани, Сазонов, Maisuradze, Lominadze, Гагнидзе, Сигуа, Абуашвили, Квернадзе, Одишария, Mikheil Makatsaria, Tandilashvili, Lado Odishvili, Irakli Iakobidze, Saba Mamatsashvili, Osikmashvili, Мамагеишвили, Mamageishvili, Морчиладзе, Егоян, Vakho Bedoshvili, Гортезиани
Запасные: Форнальчик, Filip Luberecki, Абрамович, Matysik, Бейгер, Козубаль, Козловски, Mateusz Kowalczyk, Шимчак, Трелевски, Pyrka, Bartłomiej Smolarczyk
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Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
11 июня 19:00, На Сиготи
Португалия U-21
Завершен
0 - 0
Франция U-21
Матч окончен
88’
Дукуре   Магасса
82’
Диуф
Тиагу Томаш   Са
80’
77’
Тель   Тшауна
62’
Аблин   Барри
Кенда   Боржеш
60’
Фернандеш   Гомеш
60’
58’
Дукуре
Рафаэл Родригеш   Назинью
46’
2тайм
Перерыв
Рафаэл Родригеш
29’
Диогу Насименту
28’
Португалия U-21
Самуэл Соареш, Рафаэл Родригеш, Муниш, Ламба, Пиньейру, Паулу Бернарду, Диогу Насименту, Фернандеш, Фернандеш, Кенда, Тиагу Томаш, Карвалью, Диогу Пинту, Назинью, Маркес, Lourenço Figueiredo Henriques, Гомеш, Педру Сантуш, де Аморим, Са, Маркеш, Энрике Араужу, Боржеш
Запасные: де Аморим, Са, Маркеш, Энрике Араужу, Lourenço Figueiredo Henriques, Боржеш, Карвалью, Маркес, Диогу Пинту, Назинью, Гомеш, Педру Сантуш
1тайм
Франция U-21:
Рест, Мерлен, Лукеба, Матсима, Сильдийя, Дукуре, Диуф, Тель, Лепенан, Одобер, Аблин, Нкамбадьо, Риссер, Мависса Элеби, Зезе, Агуме, Магасса, Сиссе, Лемарешаль, Тшауна, Эджума, Барри, Баойя
Запасные: де Аморим, Са, Маркеш, Энрике Араужу, Lourenço Figueiredo Henriques, Боржеш, Карвалью, Маркес, Диогу Пинту, Назинью, Гомеш, Педру Сантуш
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро U21

Статистика Евро U21

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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