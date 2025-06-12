Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии

В Словакии стартовал молодежный чемпионат Европы-2025.

В 1-м туре группового этапа в среду Испания одолела Словакию (3:2), Италия – Румынию (1:0), Франция сыграла вничью с Португалией (0:0).

В четверг Украина будет противостоять Дании, Нидерланды – Финляндии, Англия – Чехии, а Германия сыграет со Словенией.

Евро-2025 (U21)

Групповой этап

1-й тур

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап 11 июня 16:00, Национальный стадион Словакия U-21 Завершен 2 - 3 Испания U-21 Матч окончен 90’ Таррега

Суслов Ямбор 87’ Марцелли Швидерски 87’ Копасек 86’ Риго Капралик 80’ Сауэр Черепкаи 80’ 77’ Туррьентес Хаурегисар Голли Сауэр 75’ 71’ Туррьентес 66’ Фернандес Фернандес 66’ Хуанлу Санчес Моро 59’ Торре Молейро Голли 54’ Суслов

53’ Копасек

48’ 46’ Мартин Уго Буэно 2 тайм Перерыв Суслов 38’ 18’ Фернандес

16’ Пубиль

Словакия U-21 Белко, Яворчек, Оберт, Jakub Jakubko, Копасек, Риго, Небыла, Суслов, Сауэр, Голли, Марцелли, Danko, Tomáš Frühwald, Filip Mielke, Šikula, Уйлаки, Швидерски, Гайдош, Сауэр, Gaži, Черепкаи, Капралик, Ямбор Запасные: Гайдош, Šikula, Сауэр, Капралик, Ямбор, Tomáš Frühwald, Швидерски, Уйлаки, Danko, Filip Mielke, Gaži, Черепкаи 1 тайм Испания U-21: Итурбе, Мартин, Москера, Таррега, Пубиль, Герра, Туррьентес, Торре, Диего Лопес, Фернандес, Хуанлу Санчес, Фрага, Куньят, Марин, Гарсия, Эрцог, Уго Буэно, Хаурегисар, Молейро, Марин, Моро, Родригес, Фернандес Запасные: Гайдош, Šikula, Сауэр, Капралик, Ямбор, Tomáš Frühwald, Швидерски, Уйлаки, Danko, Filip Mielke, Gaži, Черепкаи

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап 11 июня 19:00, Штадион под Дубном Польша U-21 Завершен 1 - 2 Грузия U-21 Матч окончен 90’ +6’ Гагнидзе Lado Odishvili Козубаль Ленговски 90’ +5’ 90’ +4’ Гортезиани

Форнальчик Ракочи 82’ 80’ Одишария Егоян 80’ Сигуа Гортезиани 75’ Гагнидзе Калузиньски

73’ Tomasz Pieńko 73’ 73’ Mamageishvili 67’ Квернадзе 66’ Lominadze Мамагеишвили 66’ Абуашвили Mamageishvili Pyrka Шмыт 64’ Козловски Tomasz Pieńko 64’ Шимчак Wiktor Bogacz 64’ 55’ Lominadze

49’ Maisuradze 2 тайм Перерыв Марчук 26’ 6’ Азаров Польша U-21 Тобяш, Pyrka, Марчук, Гургуль, Мосур, Педа, Форнальчик, Козубаль, Калузиньски, Козловски, Шимчак, Трелевски, Абрамович, Matysik, Бейгер, Filip Luberecki, Bartłomiej Smolarczyk, Ленговски, Шмыт, Ракочи, Mateusz Kowalczyk, Tomasz Pieńko, Wiktor Bogacz Запасные: Форнальчик, Filip Luberecki, Абрамович, Matysik, Бейгер, Козубаль, Козловски, Mateusz Kowalczyk, Шимчак, Трелевски, Pyrka, Bartłomiej Smolarczyk 1 тайм Грузия U-21: Харатишвили, Азаров, Хвадагиани, Сазонов, Maisuradze, Lominadze, Гагнидзе, Сигуа, Абуашвили, Квернадзе, Одишария, Mikheil Makatsaria, Tandilashvili, Lado Odishvili, Irakli Iakobidze, Saba Mamatsashvili, Osikmashvili, Мамагеишвили, Mamageishvili, Морчиладзе, Егоян, Vakho Bedoshvili, Гортезиани Запасные: Форнальчик, Filip Luberecki, Абрамович, Matysik, Бейгер, Козубаль, Козловски, Mateusz Kowalczyk, Шимчак, Трелевски, Pyrka, Bartłomiej Smolarczyk

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап 11 июня 19:00, На Сиготи Португалия U-21 Завершен 0 - 0 Франция U-21 Матч окончен 88’ Дукуре Магасса 82’ Диуф Тиагу Томаш Са 80’ 77’ Тель Тшауна 62’ Аблин Барри Кенда Боржеш 60’ Фернандеш Гомеш 60’ 58’ Дукуре Рафаэл Родригеш Назинью 46’ 2 тайм Перерыв Рафаэл Родригеш 29’ Диогу Насименту 28’ Португалия U-21 Самуэл Соареш, Рафаэл Родригеш, Муниш, Ламба, Пиньейру, Паулу Бернарду, Диогу Насименту, Фернандеш, Фернандеш, Кенда, Тиагу Томаш, Карвалью, Диогу Пинту, Назинью, Маркес, Lourenço Figueiredo Henriques, Гомеш, Педру Сантуш, де Аморим, Са, Маркеш, Энрике Араужу, Боржеш Запасные: де Аморим, Са, Маркеш, Энрике Араужу, Lourenço Figueiredo Henriques, Боржеш, Карвалью, Маркес, Диогу Пинту, Назинью, Гомеш, Педру Сантуш 1 тайм Франция U-21: Рест, Мерлен, Лукеба, Матсима, Сильдийя, Дукуре, Диуф, Тель, Лепенан, Одобер, Аблин, Нкамбадьо, Риссер, Мависса Элеби, Зезе, Агуме, Магасса, Сиссе, Лемарешаль, Тшауна, Эджума, Барри, Баойя Запасные: де Аморим, Са, Маркеш, Энрике Араужу, Lourenço Figueiredo Henriques, Боржеш, Карвалью, Маркес, Диогу Пинту, Назинью, Гомеш, Педру Сантуш

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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