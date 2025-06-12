Хубулов возвращается в «Крылья» из аренды в «Акроне». У хавбека 5 голов в 24 матчах РПЛ

«Акрон» объявил об уходе трех полузащитников.

Владимир Москвичев и Владимир Хубулов возвращаются в «Торпедо » и «Крылья Советов » соответственно в связи с истечением срока арендных соглашений.

Также «Акрон » расстался по обоюдному согласию сторон с Мависом Чиботой, проведшем вторую половину минувшего сезона в аренде в израильском клубе «Бней Сахнин».

В 24 матчах РПЛ-2024/25 Хубулов забил 5 голов. Москвичев провел 10 игр без результативных действий.