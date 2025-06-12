Хубулов возвращается в «Крылья» из аренды в «Акроне». У хавбека 5 голов в 24 матчах РПЛ
«Акрон» объявил об уходе трех полузащитников.
Владимир Москвичев и Владимир Хубулов возвращаются в «Торпедо» и «Крылья Советов» соответственно в связи с истечением срока арендных соглашений.
Также «Акрон» расстался по обоюдному согласию сторон с Мависом Чиботой, проведшем вторую половину минувшего сезона в аренде в израильском клубе «Бней Сахнин».
В 24 матчах РПЛ-2024/25 Хубулов забил 5 голов. Москвичев провел 10 игр без результативных действий.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22869 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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