Эйнджел Гомес переходит в «Марсель» из «Лилля» свободным агентом. У хавбека 2+1 в 20 играх сезона

«Марсель» объявил о принципиальной договоренности о трансфере Эйнджела Гомеса.

24-летний хавбек переходит в провансальский клуб из «Лилля» свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

В 20 матчах минувшего сезона во всех турнирах за на счету англичанина 2 гола и 1 ассист.