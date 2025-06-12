Эйнджел Гомес переходит в «Марсель» из «Лилля» свободным агентом. У хавбека 2+1 в 20 играх сезона
«Марсель» объявил о принципиальной договоренности о трансфере Эйнджела Гомеса.
24-летний хавбек переходит в провансальский клуб из «Лилля» свободным агентом в связи с истечением срока контракта.
В 20 матчах минувшего сезона во всех турнирах за на счету англичанина 2 гола и 1 ассист.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22877 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Марселя» в Х
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