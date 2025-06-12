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Месси, Суарес, Бускетс и Альба – в заявке «Интер Майами» на КЧМ

«Интер Майами» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Флоридцы проведут первый матч 15 июня против египетского «Аль-Ахли».

Заявка «Интер Майами» выглядит следующим образом:

вратари: Дрейк Кэллендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;

защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боутрайт, Максимилиано Фалькон, Иэн Фрэй, Гонсало Лухан, Тайлер Холл, Эктор Мартинес, Райан Сэйлор, Марсело Вейгандт;

полузащитники: Янник Брайт, Серджи Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтасар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;

форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
logoИнтер Майами
logoМаксимилиано Фалькон
logoЭктор Мартинес
logoУильям Ярбро
Исраэль Боутрайт
logoТомас Авилес
logoОскар Устари
logoМарсело Вейгандт
logoИэн Фрэй
Тайлер Холл
logoНоа Аллен
logoчемпионат мира среди клубов
logoГонсало Лухан
Рокко Риос
logoЖорди Альба
logoДрейк Кэллендер
Райан Сэйлор
logoЯнник Брайт
logoБенха Кремаски
logoЛео Афонсо
Бальтасар Родригес
Сантьяго Моралес
logoФедерико Редондо
logoСерджи Бускетс
Давид Руис
logoТеласко Сеговия
logoФафа Пико
logoЛуис Суарес
logoТадео Альенде
logoЛионель Месси
logoАллен Обандо
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