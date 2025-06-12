Месси, Суарес, Бускетс и Альба – в заявке «Интер Майами» на КЧМ

«Интер Майами» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Флоридцы проведут первый матч 15 июня против египетского «Аль-Ахли».

Заявка «Интер Майами » выглядит следующим образом:

вратари: Дрейк Кэллендер , Рокко Риос, Оскар Устари , Уильям Ярбро ;

защитники: Жорди Альба , Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боутрайт, Максимилиано Фалькон, Иэн Фрэй, Гонсало Лухан, Тайлер Холл, Эктор Мартинес, Райан Сэйлор, Марсело Вейгандт;

полузащитники: Янник Брайт, Серджи Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтасар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;

форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.