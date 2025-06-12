Месси, Суарес, Бускетс и Альба – в заявке «Интер Майами» на КЧМ
«Интер Майами» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.
Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Флоридцы проведут первый матч 15 июня против египетского «Аль-Ахли».
Заявка «Интер Майами» выглядит следующим образом:
вратари: Дрейк Кэллендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;
защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боутрайт, Максимилиано Фалькон, Иэн Фрэй, Гонсало Лухан, Тайлер Холл, Эктор Мартинес, Райан Сэйлор, Марсело Вейгандт;
полузащитники: Янник Брайт, Серджи Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтасар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;
форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22876 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
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