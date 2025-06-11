Трент получит 12-й номер в «Реале». Презентация защитника пройдет завтра

Трент Александер-Арнолд получит новый номер в «Реале».

Защитник будет выступать за мадридский клуб под номером 12, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

В «Ливерпуле » футболист носил номер 66, однако, по правилам Ла Лиги , игроки первой команды должны иметь номера от 1 до 25.

Также «Реал » сообщил , что завтра пройдет презентация новичка. Сначала состоится официальная церемония подписания 6-летнего контракта, а затем пресс-конференция с игроком.