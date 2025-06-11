Трент получит 12-й номер в «Реале». Презентация защитника пройдет завтра
Трент Александер-Арнолд получит новый номер в «Реале».
Защитник будет выступать за мадридский клуб под номером 12, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В «Ливерпуле» футболист носил номер 66, однако, по правилам Ла Лиги, игроки первой команды должны иметь номера от 1 до 25.
Также «Реал» сообщил, что завтра пройдет презентация новичка. Сначала состоится официальная церемония подписания 6-летнего контракта, а затем пресс-конференция с игроком.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22872 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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