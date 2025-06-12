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Энцо Мареска: «Финал ЛЧ показал доминирование молодой команды. Только в Италии все еще думают, что матчи выигрываются благодаря опыту. Итальянский футбол едва поспевает за темпом»

Энцо Мареска считает недоверие молодым игрокам проблемой итальянского футбола.

Главный тренер «Челси» порассуждал на эту тему, упомянув поражение «Интера» от «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов.

«Финал Лиги чемпионов показал доминирование молодой команды, способной на великолепный техничный футбол, выраженный в необычайном темпе, энергии, прессинге и атакующем таланте. Луис Энрике построил впечатляющий «ПСЖ», и я, по-своему, пытаюсь сделать то же самое в Челси».

Несмотря на это, «Интер» должен воспринимать два финала Лиги чемпионов за три года как достижение, а не провал. Симоне Индзаги должен гордиться своей работой, особенно потому, что он сделал это в экосистеме, которая теперь отличается от остального мира.

Только в Италии все еще думают, что игроки слишком молоды и что матчи выигрываются благодаря опыту. Это культурный выбор, который означает, что вы неизбежно проиграете с точки зрения энергии. Итальянский футбол с трудом поспевает за темпом, предлагаемым другими подходами», – заявил Мареска.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoСимоне Индзаги
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