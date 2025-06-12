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  • «Месси по-прежнему ребенок, когда играет – отдает футболки после каждой игры, иногда искренне злится на судей. Каждый матч становится историей». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС
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«Месси по-прежнему ребенок, когда играет – отдает футболки после каждой игры, иногда искренне злится на судей. Каждый матч становится историей». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС

Диего Валери счастлив видеть Лионеля Месси в МЛС.

– Для человека, который одной ногой в Аргентине, а другой – в США, каково видеть Месси здесь? Теперь, спустя некоторое время, какие изменения вы заметили в США и за рубежом?

– Думаю, он впереди по всем своим навыкам, голам, волшебным моментам и тому, как он соревнуется. Он показал молодым парням и даже другим южноамериканцам, которые пришли в МЛС, он показал, как здесь можно соревноваться. С возможностью показывать его на Apple TV каждая игра становится настоящей историей, не так ли?

Он делает маленькие вещи, которых никто не понимает, и это выглядит легко, будто это ничего не значит. Я люблю футбол, и мне нравится смотреть, как аргентинец прославляет наш флаг и в то же время задает правильный путь.

– Он отдает свои футболки другим аргентинцам после каждой игры!

– После каждого матча он отдает кому-то свою футболку! Это тоже говорит о его характере. Иногда он злится на судей, и это искренне, это прекрасно! Когда он играет, он по-прежнему остается ребенком.

У меня была возможность встретиться с ним, и я поблагодарил его и пожал руку. Я сказал ему, что он выбрал правильное место. Он мог играть в разных странах и лигах, и теперь у нас есть шанс насладиться этим и позволить всем учиться у лучших, – сказал экс-игрок сборной Аргентины.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoДиего Валери
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
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