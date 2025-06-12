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«Байер» может подписать Куансу или Баде на место Та (Фабрицио Романо)

«Байер» рассматривает трансфер Лоика Баде или Джарелла Куансы.

Немцы добавили Баде в свой шорт-лист в дополнение к Джареллу Куансе из «Ливерпуля», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что защитника «Севильи» высоко оценивают внутри клуба. Его кандидатура рассматривается помимо Куансы, которого могут подписать в рамках отдельной от Флориана Виртца сделки.

В начале месяца сообщалось, что леверкузенцы думают о том, чтобы запросить включение 22-летнего защитника в сделку с «Ливерпулем» по Виртцу. 

«Байер» намерен заполучить нового центрального защитника на замену Джонатану Та этим летом.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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