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«Зенит» ждет от РПЛ регистрации трансфера Зделара из ЦСКА: «Документы были поданы до установленного лимита времени»

«Зенит» ожидает подтверждения регистрации трансфера Саши Зделара.

Сегодня ночью стало известно, что петербургский клуб приобрел 29-летнего полузащитника ЦСКА.

Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.

«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени.

Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой – ждем окончательного подтверждения этого трансфера.

Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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