«Зенит» ждет от РПЛ регистрации трансфера Зделара из ЦСКА: «Документы были поданы до установленного лимита времени»

«Зенит» ожидает подтверждения регистрации трансфера Саши Зделара.

Сегодня ночью стало известно, что петербургский клуб приобрел 29-летнего полузащитника ЦСКА.

Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.

«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА , и «Зенитом » до установленного лимита времени.

Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой – ждем окончательного подтверждения этого трансфера.

Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .