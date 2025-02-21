«Зенит» ждет от РПЛ регистрации трансфера Зделара из ЦСКА: «Документы были поданы до установленного лимита времени»
«Зенит» ожидает подтверждения регистрации трансфера Саши Зделара.
Сегодня ночью стало известно, что петербургский клуб приобрел 29-летнего полузащитника ЦСКА.
Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.
«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени.
Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой – ждем окончательного подтверждения этого трансфера.
Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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