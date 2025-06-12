  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков о работе: «Жду, когда появится хороший вариант. Из России был один, но это не команда из РПЛ»
6

Кержаков о работе: «Жду, когда появится хороший вариант. Из России был один, но это не команда из РПЛ»

Александр Кержаков рассказал о поиске работы тренером.

«Предложений пока нет, открыт для работы. Сейчас стараюсь совершенствоваться в этой профессии: смотрю игры, хожу на футбол, провожу анализ. 

Жду, когда появится хороший вариант. За последние полгода были предложения возглавить клуб. Из России был один вариант, но это не была команда из Премьер-лиги», — сказал экс-тренер «Кайрата» и сербского «Спартака».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22876 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Кержаков
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кержаков о Соболеве в «Зените»: «Не могу судить, провальный это трансфер или нет. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Александр забил несколько важных голов»
7вчера, 14:32
«Кержаков – легенда всего российского футбола, Аршавин – один из тех, ради кого смотрят футбол. Халк – это нереальная сила, Данни – ум, бриллиант». Джорджевич об экс-игроках «Зенита»
65 июня, 11:22
Winline Матч Легенд. «Зенит» Санкт-Петербург обыграл «Зенит» Ленинград – 3:1. Кержаков и Аршавин забили, Погребняк реализовал пенальти
15325 мая, 12:42
Главные новости
Трент о «Реале»: «Я вырос, наблюдая, как этот клуб побеждает, и хочу стать частью будущих успехов. У нас молодая команда с мышлением победителей, едем в США выиграть КЧМ»
215 минут назад
Мастур о ранней популярности: «Сейчас соцсети – часть жизни молодых игроков, но в мое время – нет, я стал краш-тестом. Люди видели во мне машину по зарабатыванию денег, я был их марионеткой»
717 минут назад
Диас не чувствует себя ценным в «Ливерпуле» и хочет перейти в «Барсу». Окружение вингера полагает, что подписание Виртца поспособствует его уходу (Mundo Deportivo)
1633 минуты назад
Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн
636 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии, Украина – Дания
3051 минуту назадLive
Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»
2353 минуты назад
«МЮ» не определился с будущим Хейлунда – возможен любой сценарий, включая аренду. Агенты форварда сообщили руководству об интересе «Интера» и еще ряда клубов (ESPN)
6сегодня, 15:51
«Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько «Сити» просел без него! Я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока». Гивен об испанце
26сегодня, 15:46
«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко
47сегодня, 15:37
Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности – обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем было на самом деле»
22сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Дуран может уйти из «Аль-Насра» в аренду из-за личных проблем, сказавшихся на его игре. Форварда подписали зимой за 77+13 млн евро
8сегодня, 15:21
Бородюк против совмещения: «Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это непрофессиональный подход, когда говорят, что мы не участвуем в официальных матчах»
7сегодня, 15:05
«Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы в сборной была конкуренция по 60 игроков. У нас огромная страна, а доходят до вершины единицы». Бояринцев о футболе в России
6сегодня, 14:56
«Атлетико» показал красно-белую домашнюю форму на сезон-2025/26
9сегодня, 14:52Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом» в ночь на воскресенье
сегодня, 14:51
Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера (Альфредо Педулла)
9сегодня, 14:46
Роберто Манчини: «Итальянский футбол уже не тот, что 20-30 лет назад, соотношение итальянцев и иностранцев изменилось. Мы не даем молодым играть, как это делают в других местах»
6сегодня, 14:32
«Акинфеев – вратарь номер один в России, до его уровня всем очень далеко. У Сафонова все впереди, но ему нужно постоянно играть». Семин о голкиперах
2сегодня, 14:20
Александр Горшков о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Я не очень хорошо отношусь к покупке бразильцев за большие деньги»
9сегодня, 13:47
Трент на вопрос о шансах на «Золотой мяч» в «Реале»: «Это не повлияло на мое решение. Будет сложно выиграть его с таким количеством суперзвезд в «Мадриде»!»
3сегодня, 13:34