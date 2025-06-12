Кержаков о работе: «Жду, когда появится хороший вариант. Из России был один, но это не команда из РПЛ»

Александр Кержаков рассказал о поиске работы тренером.

«Предложений пока нет, открыт для работы. Сейчас стараюсь совершенствоваться в этой профессии: смотрю игры, хожу на футбол, провожу анализ.

Жду, когда появится хороший вариант. За последние полгода были предложения возглавить клуб. Из России был один вариант, но это не была команда из Премьер-лиги», — сказал экс-тренер «Кайрата» и сербского «Спартака».