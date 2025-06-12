Дешаму предлагают возглавить саудовский клуб после ЧМ-2026

Дидье Дешаму предлагают возглавить один из саудовских клубов после ЧМ-2026, когда он покинет сборную Франции .

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) обратился к окружению 56-летнего тренера насчет возможной работы. Представители Дешама ответили, что «польщены» подобным предложением, но говорить о будущем пока рано.