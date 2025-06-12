Валентин Пальцев: «Собака у нас даже диван съела. Поиграла и сжевала мой загранпаспорт. И еще он просроченный оказался»
Валентин Пальцев рассказал о том, как его загранпаспорт испортила собака.
— Загранпаспорт сжевала собака. И еще он просроченный оказался.
— А как она сжевала?
— Чуть‑чуть. У нас хаски была тогда. И она была маленькой, но начала расти, расти, расти. И более такая живая становилась, везде бегала, все грызла, диван у нас даже съела.
И мой паспорт каким‑то образом в моей закрытой комнате оказался не на верхней полке, а на нижней. Она, естественно, забежала и решила поиграть с книжками. Поиграла и с моим паспортом, — сказал защитник махачкалинского «Динамо».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22877 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости