Денисов пошутил, что смог закрыть Клаудиньо: «Раз он уехал, то да»

Даниил Денисов пошутил про мем «закрыть Клаудиньо».

Напомним, в 2022 году защитник «Спартака» пришел в программу «Футбол России» Ильи Казакова. Казаков сопроводил ссылку на выпуск постом в телеграм-канале, в котором было написано: «Денисов пока главное открытие для меня из недавних дебютантов лиги. Закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона – это уже что-то».

– Ваш Telegram-канал называется «Денисов закрыл». Клаудиньо покинул Россию, не думали поменять название?

– Да, думал. Название поменяю, но чуть позже.

– Какое будет название?

– Пока не могу сказать.

– Как вы сейчас смотрите на ту ситуацию с Клаудиньо?

– Эта история возникла для меня из ниоткуда. Я сам подобных слов о том, что закрою Клаудиньо, не говорил, хотя многие думают, что наоборот. Что произошло дальше – это сподвигло создать Telegram-канал. В жизни происходит все, что нужно – все к лучшему.

– Можно ли сказать, что вы закрыли Клаудиньо?

– Ну, раз он уехал, то да, – сказал Денисов, улыбаясь.

«Закрыть Клаудиньо» – главный летний мем РПЛ. Вот его история