Денисов пошутил, что смог закрыть Клаудиньо: «Раз он уехал, то да»
Напомним, в 2022 году защитник «Спартака» пришел в программу «Футбол России» Ильи Казакова. Казаков сопроводил ссылку на выпуск постом в телеграм-канале, в котором было написано: «Денисов пока главное открытие для меня из недавних дебютантов лиги. Закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона – это уже что-то».
– Ваш Telegram-канал называется «Денисов закрыл». Клаудиньо покинул Россию, не думали поменять название?
– Да, думал. Название поменяю, но чуть позже.
– Какое будет название?
– Пока не могу сказать.
– Как вы сейчас смотрите на ту ситуацию с Клаудиньо?
– Эта история возникла для меня из ниоткуда. Я сам подобных слов о том, что закрою Клаудиньо, не говорил, хотя многие думают, что наоборот. Что произошло дальше – это сподвигло создать Telegram-канал. В жизни происходит все, что нужно – все к лучшему.
– Можно ли сказать, что вы закрыли Клаудиньо?
– Ну, раз он уехал, то да, – сказал Денисов, улыбаясь.
«Закрыть Клаудиньо» – главный летний мем РПЛ. Вот его история
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