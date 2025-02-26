Денисов про «тупых» футболистов: «Стереотип этот есть у людей, которые чего-то не знают и основываются на чужом мнении. Я люблю читать и ходить в театр, а кто что думает – не так важно»

Даниил Денисов поделился мнением о стереотипе про интеллект футболистов.

– Есть стереотип, что футболисты – «тупые». Про это говорил Лещук, и он хочет исправить это. Как вы относитесь к этому и можно ли что-то поменять в этом вопросе?

– Стереотип этот есть. Но я бы никогда не сказал, что человек тупой или необразованный, не пообщавшись с ним лично. Стереотип этот есть у людей, которые чего-то не знают и основываются на чужом мнении. С одной стороны, это нормально, с другой – как это исправить, я не знаю. Залезать в голову человека ни к чему. Я люблю читать и ходить в театр – это мое личное дело. А кто что думает – не так важно.

– Как относитесь к критике?

– С критикой сталкивается не только каждый футболист, но и в целом медийные личности. Критика в основном в интернете, в жизни ее нет – все улыбчиво подходят.

– Комментарии вас задевали, когда впервые читали гневные сообщения?

– Да, после истории с Клаудиньо была волна хейта. Считаю, я должен был через это пройти. Тогда мне было тяжело, но сейчас я через это прошел и только рад этому, – сказал защитник «Спартака ».