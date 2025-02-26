Денисов про «тупых» футболистов: «Стереотип этот есть у людей, которые чего-то не знают и основываются на чужом мнении. Я люблю читать и ходить в театр, а кто что думает – не так важно»
– Есть стереотип, что футболисты – «тупые». Про это говорил Лещук, и он хочет исправить это. Как вы относитесь к этому и можно ли что-то поменять в этом вопросе?
– Стереотип этот есть. Но я бы никогда не сказал, что человек тупой или необразованный, не пообщавшись с ним лично. Стереотип этот есть у людей, которые чего-то не знают и основываются на чужом мнении. С одной стороны, это нормально, с другой – как это исправить, я не знаю. Залезать в голову человека ни к чему. Я люблю читать и ходить в театр – это мое личное дело. А кто что думает – не так важно.
– Как относитесь к критике?
– С критикой сталкивается не только каждый футболист, но и в целом медийные личности. Критика в основном в интернете, в жизни ее нет – все улыбчиво подходят.
– Комментарии вас задевали, когда впервые читали гневные сообщения?
– Да, после истории с Клаудиньо была волна хейта. Считаю, я должен был через это пройти. Тогда мне было тяжело, но сейчас я через это прошел и только рад этому, – сказал защитник «Спартака».
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