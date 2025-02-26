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  • «Каждый хочет обыграть «Спартак» или урвать очко. Такой настрой от гендиректора до уборщицы. Это доказательство, что мы народная команда». Денисов о соперниках
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«Каждый хочет обыграть «Спартак» или урвать очко. Такой настрой от гендиректора до уборщицы. Это доказательство, что мы народная команда». Денисов о соперниках

Даниил Денисов отметил настрой других клубов в матчах против «Спартака».

– «Спартак» за последние годы ближе всего к чемпионству?

– Из года в года плюс-минус одни и те же разговоры: слова надоели, хочется доказывать на деле. Разговоры, что мы «тут ближе, а сейчас дальше»… Нужно выходить на поле и доказывать! Я понимаю болельщиков, которые хотят выиграть трофей. Их, кстати, очень много было в Эмиратах, как и на любых матчах, независимо, где мы играем – дома или на выезде. Это добавляет веса «Спартаку». Самое главное, чтобы они в нас верили.

– Не кажется ли вам, что противостояние «Спартака» и «Зенита» становится более принципиальным, нежели против ЦСКА.

– Время идет, постепенно что-то меняется. В матчах и с ЦСКА, и с «Динамо» в любом случае есть накал.

– Кто для вас самый принципиальный соперник?

– Тяжело сказать. Чем больше матчей ты играешь за «Спартак», тем больше понимаешь, как сильно каждая команда хочет тебя обыграть. Каждый хочет выиграть или урвать одно очко со «Спартаком». На нас настраиваются по-другому – это не миф!

– В чем это проявляется?

– Игроки, которые приходят к нам из других команд, рассказывают, насколько по-другому относятся к матчу, когда играют против «Спартака». Когда приезжаешь на выезд, во-первых, всегда ажиотаж – мы чувствуем себя как дома благодаря болельщикам, а во-вторых, каждый хочет обыграть нас: такой настрой от генерального директора до уборщицы – все хотят доказать, что они сильнее! Это доказательство того, что «Спартак» – народная команда, – заявил защитник красно-белых.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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