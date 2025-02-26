Денисов об уходе Соболева из «Спартака»: «Для внутренней обстановки стало хорошо. Я с ним не общаюсь»
– Конкретика о переходе была у Соболева. Как вы сейчас смотрите на ситуацию с его трансфером?
– Тяжелый вопрос. Никак сильно мое отношение не поменялось. Это его решение.
– В СМИ писали, что он не ходил в «Спартаке» на завтраки, и многое другое. Как это влияло на вас?
– Очень много моментов, которые должны оставаться в команде. Нужно ему задавать вопросы, почему так произошло, и узнавать все остальные подробности. Я смотрел все от третьего лица.
– Есть похожий кейс – переход Волкова в «Зенит». Сергей после победы над «Краснодаром» в Суперкубке сказал, что ему было принципиально важно обыграть бывший клуб, хотя он в том матче даже не сыграл. Сперцян после матча сказал: «Я с ним не общаюсь. Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал».
– Я с Соболевым тоже не общаюсь.
– Какие эмоции вызвал у вас этот переход?
– Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел, – сказал защитник «Спартака».
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