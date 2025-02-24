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Моуринью после 0:0 с «Галатасараем»: «Отличный матч благодаря судье Винчичу. Если турецкие арбитры критически оценят себя, и цирк не продолжится, концовка сезона будет захватывающей»

Жозе Моуринью похвалил судейство в дерби с «Галатасараем».

«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции. Матч обслуживала бригада судей во главе со словенцем Славко Винчичем.

«Это был очень хороший матч благодаря отличной работе судьи. Он был достаточно честен. У нас есть 18-летний игрок (вероятно, имеется в виду 19-летний Юсуф Акчичек – Спортс’‘), который станет важной фигурой в турецком футболе, но его пытались подвести под карточку с первых минут. Но судья отлично управлял игрой в такой обстановке. Хорошая игра, учитывая, сколько людей здесь и в Европе посмотрели ее. Они сыграли вничью и очень рады, но мы недовольны.

«Галатасарай» хорошо оборонялся, Муслера сохранил ворота сухими. Мы могли выходить из обороны, хорошо защищались. Если бы наш молодой игрок допустил ошибку, люди убивали бы и меня, и его. Сколько у них было ударов в створ и угловых? Думаю, ни одного!

В нормальных условиях шансы на чемпионство еще есть. Если судьи в Турции посмотрят на работу арбитра, прибегнут к самокритике и скажут: «Я хочу провести матч чисто и честно, как он», концовка сезона будет захватывающей. Если цирк, который мы наблюдаем с начала года, продолжится, все будет иначе.

После матча я зашел в судейскую. Я сказал Славко Винчичу: «Спасибо, что приехал сюда и отсудил этот важный матч». Там был турецкий судья – я повернулся к нему и сказал: «Если бы этот матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа». Они попытались заставить 18-летнего футболиста получить карточку. Они очень сильны в таких подпольных стратегиях», – сказал главный тренер «Фенербахче».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Fanatik
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
Славко Винчич
logoвысшая лига Турция
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Юсуф Акчичек
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