Пеп начал бракоразводный процесс с женой. У сторон один адвокат на двоих, чтобы избежать конфликтов
Пеп Гвардиола начал бракоразводный процесс с женой.
Главный тренер «Манчестер Сити» и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения в декабре 2024 года.
Они познакомились в 1994 году, а в 2014-м сыграли свадьбу. У них трое детей – дочери Мария (24 года) и Валентина (17 лет), а также сын Мариус (22 года).
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на журналистку Лорену Васкес, у сторон один адвокат на двоих. Так они хотят избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения ради детей.
Отмечается, что Гвардиола и Серра согласовали первоначальные условия мирового соглашения.
Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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