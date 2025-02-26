Пеп начал бракоразводный процесс с женой. У сторон один адвокат на двоих, чтобы избежать конфликтов

Пеп Гвардиола начал бракоразводный процесс с женой.

Главный тренер «Манчестер Сити » и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения в декабре 2024 года.

Они познакомились в 1994 году, а в 2014-м сыграли свадьбу. У них трое детей – дочери Мария (24 года) и Валентина (17 лет), а также сын Мариус (22 года).

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на журналистку Лорену Васкес, у сторон один адвокат на двоих. Так они хотят избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения ради детей.

Отмечается, что Гвардиола и Серра согласовали первоначальные условия мирового соглашения.

Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику

