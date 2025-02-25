Гвардиола не считает перестройку в «Ман Сити» самым серьезным испытанием в карьере: «Мы уже делали это 2-3 раза. У нас не тот состав, что был 9 лет назад»

Пеп Гвардиола высказался о перестройке в «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, считает ли он эту задачу самым серьезным испытанием в своей карьере.

«Нет. Мы уже делали это. У нас уже не тот состав, с которым мы начинали работать девять лет назад. Мы уже делали это два или три раза. Это не самое серьезное испытание.

Испытание было, когда я начинал тренерскую карьеру со своим штабом. Я проявил себя, и мой штаб доказал, что у нас есть способности», – сказал Гвардиола .