Гвардиола об английском Хусанова: «Не думаю, что мы будем много общаться, даже когда он хорошо заговорит. Мне так кажется из-за его характера»

Пеп Гвардиола высказался об успехах в английском языке у Абдукодира Хусанова.

20-летний защитник из Узбекистана перешел в «Манчестер Сити » из «Ланса» в январе.

«Мы заставляем его заниматься как можно чаще, это очень важно для общения. Не думаю, что даже когда он будет хорошо говорить по-английски, мы будем много общаться.

Мне так кажется из-за его характера. Но пока он понимает игру и то, что ему нужно делать, все в порядке», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола .

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