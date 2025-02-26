Гвардиола о контракте де Брюйне: «Ему исполнится 34, и нужно будет принять решение – как это сделал Сильва. Кевин честен с самим собой»
Пеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта Кевина де Брюйне.
Действующее соглашение 33-летнего бельгийца рассчитано до конца июня 2025 года. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015-го.
«Де Брюйне должен принять решение, и это главное. Он полностью честен с самим собой, чтобы решить, что он чувствует и что может сделать в следующий период своей жизни.
Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва», – сказал главный тренер команды Пеп Гвардиола.
В 34 года Сильва ушел в «Реал Сосьедад», когда срок его контракта закончился в июне 2020-го. Он отыграл еще три сезона за испанский клуб.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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