Гвардиола о контракте де Брюйне: «Ему исполнится 34, и нужно будет принять решение – как это сделал Сильва. Кевин честен с самим собой»

Пеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта Кевина де Брюйне.

Действующее соглашение 33-летнего бельгийца рассчитано до конца июня 2025 года. Он выступает за «Манчестер Сити » с 2015-го.

«Де Брюйне должен принять решение, и это главное. Он полностью честен с самим собой, чтобы решить, что он чувствует и что может сделать в следующий период своей жизни.

Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва », – сказал главный тренер команды Пеп Гвардиола .

В 34 года Сильва ушел в «Реал Сосьедад», когда срок его контракта закончился в июне 2020-го. Он отыграл еще три сезона за испанский клуб.

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