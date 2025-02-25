Депутат Журова об уходе Карпина из «Ростова»: «Это может быть связано с допуском России до турниров – нужно готовить игроков к матчам. Болельщики соскучились по главной команде страны»

Светлана Журова считает, что Россию могут вскоре вернуть в международный футбол.

По мнению депутата Госдумы, на такую возможность указывает уход Валерия Карпина , возглавляющего сборную, с поста главного тренера «Ростова ».

«Уход Карпина из «Ростова» может быть связан с допуском сборной России до турниров. Тем более, появились предложения о товарищеском матче с США.

Наверное, Валерию Георгиевичу нужно сосредоточиться на работе в национальной команде. Главному тренеру нужно готовить российских футболистов к предстоящим матчам.

Болельщики соскучились по главной команде страны и хотят официальных игр. И не только участия, но и хороших результатов», – сказала Журова.