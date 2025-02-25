Депутат Журова об уходе Карпина из «Ростова»: «Это может быть связано с допуском России до турниров – нужно готовить игроков к матчам. Болельщики соскучились по главной команде страны»
Светлана Журова считает, что Россию могут вскоре вернуть в международный футбол.
По мнению депутата Госдумы, на такую возможность указывает уход Валерия Карпина, возглавляющего сборную, с поста главного тренера «Ростова».
«Уход Карпина из «Ростова» может быть связан с допуском сборной России до турниров. Тем более, появились предложения о товарищеском матче с США.
Наверное, Валерию Георгиевичу нужно сосредоточиться на работе в национальной команде. Главному тренеру нужно готовить российских футболистов к предстоящим матчам.
Болельщики соскучились по главной команде страны и хотят официальных игр. И не только участия, но и хороших результатов», – сказала Журова.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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