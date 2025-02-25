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Депутат Свищев о Карпине: «Неплохо, что он решил сосредоточиться на сборной. Она должна быть не лузером, а командой, способной показать футбол европейского уровня»

Дмитрий Свищев прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

Сегодня ростовчане сообщили, что специалист покинул пост главного тренера команды.

«Мне кажется, это неплохое решение, что он решил сосредоточиться на сборной. Сегодня наша сборная переживает сложные времена с учетом того, что она во многом лишена участия в международных соревнованиях. Даже товарищеские игры находятся с трудом.

Поэтому сборной нужен авторитетный наставник, человек, который смог бы в столь сложные времена сплотить коллектив и создать условия для того, чтобы команда не стагнировала, а наоборот – прогрессировала. Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузером, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня.

Я надеюсь, что он действительно искренне решил уйти из «Ростова» для того, чтобы сосредоточиться на сборной. Возможно, у него есть еще какие-то причины, о которых мы пока не знаем. Но если причина ухода действительно в этом, то на сборной, скорее всего, это скажется положительно», – сказал депутат Госдумы. 

Карпин ушел из «Ростова». Объясняют интересами сборной, жена говорит об усталости

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Государственная дума
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