Депутат Свищев о Карпине: «Неплохо, что он решил сосредоточиться на сборной. Она должна быть не лузером, а командой, способной показать футбол европейского уровня»

Дмитрий Свищев прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

Сегодня ростовчане сообщили , что специалист покинул пост главного тренера команды.

«Мне кажется, это неплохое решение, что он решил сосредоточиться на сборной. Сегодня наша сборная переживает сложные времена с учетом того, что она во многом лишена участия в международных соревнованиях. Даже товарищеские игры находятся с трудом.

Поэтому сборной нужен авторитетный наставник, человек, который смог бы в столь сложные времена сплотить коллектив и создать условия для того, чтобы команда не стагнировала, а наоборот – прогрессировала. Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузером, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня.

Я надеюсь, что он действительно искренне решил уйти из «Ростова» для того, чтобы сосредоточиться на сборной. Возможно, у него есть еще какие-то причины, о которых мы пока не знаем. Но если причина ухода действительно в этом, то на сборной, скорее всего, это скажется положительно», – сказал депутат Госдумы.

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