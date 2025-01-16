«Золотые медали на «Спартак» вешать рано – старт сезона они провалили. «Зенит» и «Краснодар» более надежны». Смородская о красно-белых
Ольга Смородская оценила шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне.
По итогам первой части сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает 3-е место в таблице. У «раснодара» и «Зенита» по 39 очков.
«Золотые медали на «Спартак» вешать рано, старт сезона они провалили. Нет никаких гарантий, что после зимней паузы подопечные Деяна Станковича продолжат играть в такой же качественный футбол, как в последних турах перед перерывом.
«Зенит» и «Краснодар» в этом плане видятся более надежными командами в борьбе за титул», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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