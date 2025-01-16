«Золотые медали на «Спартак» вешать рано – старт сезона они провалили. «Зенит» и «Краснодар» более надежны». Смородская о красно-белых

Ольга Смородская оценила шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне.

По итогам первой части сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает 3-е место в таблице. У «раснодара» и «Зенита » по 39 очков.

«Золотые медали на «Спартак » вешать рано, старт сезона они провалили. Нет никаких гарантий, что после зимней паузы подопечные Деяна Станковича продолжат играть в такой же качественный футбол, как в последних турах перед перерывом.

«Зенит» и «Краснодар » в этом плане видятся более надежными командами в борьбе за титул», – сказала экс-президент «Локомотива».