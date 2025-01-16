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Генич о «Спартаке»: «Неожиданно, что выдал такую приличную серию и возродил надежды на борьбу за чемпионство. У меня большие сомнения, что продолжит на той же волне»

Константин Генич высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Игра «Спартака» – неожиданность, но были и другие удивительные вещи. В частности, смазанная концовка «Зенита» и «Краснодара», очень неудачное выступление «Оренбурга». Где-то недобрал «Ахмат». Несбалансированный и не очень уверенный футбол показывало «Динамо», большего ждали от ЦСКА, «Локомотив» сбавил в концовке... В общем, неожиданностей достаточно.

«Спартак» просто всегда на виду и под микроскопом. Он всегда обсуждаем. И то, что он выдал такую приличную серию с таким хорошим игровым рисунком и возродил надежды на борьбу за чемпионство, конечно, было неожиданно для всех. Особенно если вспомнить старт «Спартака» со Станковичем в Оренбурге и то, как команда тяжело входила в сезон, искала состав, схему.

В последние полтора месяца это сработало. Сработает ли дальше, никто не знает. Думаю, не знает ни Станкович, ни руководство, ни болельщики. Они просто живут надеждой, что «Спартак» продолжит на той же волне. Но у меня на этот счет большие сомнения», – заявил комментатор «Матч ТВ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на 3-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Красно-белые отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoСпорт-Экспресс
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logoЗенит
logoКонстантин Генич
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logoКраснодар
logoДинамо Москва
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