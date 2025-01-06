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  • «Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если не лучшая. Станкович способен привести клуб к трофею». Непомнящий о красно-белых
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«Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если не лучшая. Станкович способен привести клуб к трофею». Непомнящий о красно-белых

Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» способен побороться за чемпионство.

Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла. 

«Если оценивать по поздней осени и ранней зиме, то «Спартак», конечно, был явным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России против «Зенита», «Краснодара» и остальных команд РПЛ. Что случится после перерыва – сложно судить, потому что и тренер, и многие игроки не совсем привыкшие к такому большому разрыву в сезоне.

Весной будет ожесточенная борьба на каждом участке поля с каждым соперником. Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если вообще не самая лучшая.

Психологически коллектив Станковича готов навязать борьбу за чемпионство, все это понимают: и сами спартаковцы, и другие команды. Думаю, что Деян способен привести клуб к трофею», – сказал бывший главный тренер «Томи».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Непомнящий
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