Президент «Атлетико»: «ВАР убил хороший уровень судейства. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений»

Президент «Атлетико» обвинил ВАР в снижении уровня судейства.

«Судьи такие же люди, как и все остальные, они совершают ошибки и добиваются успеха. Мы должны не критиковать их, а позволить им выполнять свою работу, которая заключается в том, чтобы хорошо судить и обеспечивать справедливость.

У них хороший уровень. Хороший уровень судейства убил ВАР. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений», – сказал Энрике Сересо .