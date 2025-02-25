Президент «Атлетико»: «ВАР убил хороший уровень судейства. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений»
Президент «Атлетико» обвинил ВАР в снижении уровня судейства.
«Судьи такие же люди, как и все остальные, они совершают ошибки и добиваются успеха. Мы должны не критиковать их, а позволить им выполнять свою работу, которая заключается в том, чтобы хорошо судить и обеспечивать справедливость.
У них хороший уровень. Хороший уровень судейства убил ВАР. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений», – сказал Энрике Сересо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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