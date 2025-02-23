«Уважаем судей, но это пенальти». «Валенсия» о руке Галана в матче с «Атлетико»

«Валенсия» выразила недовольство судейством в матче с «Атлетико».

В 25-м туре Ла Лиги «Валенсия » уступила на «Месталье» со счетом 0:3.

На 56-й минуте игры мяч после удара Умара Садика попал в руку защитнику «Атлетико » Хави Галану . Арбитр Матео Бускетс не стал назначать 11-метровый.

«Мы уважаем судей, но это пенальти», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

Напомним, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вместе с судьями запустила информационную кампанию в поддержку судей. Матчи Ла Лиги и Сегунды в эти выходные проходят под лозунгом «Уважайте судью, уважайте футбол» .