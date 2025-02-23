«Уважаем судей, но это пенальти». «Валенсия» о руке Галана в матче с «Атлетико»
«Валенсия» выразила недовольство судейством в матче с «Атлетико».
В 25-м туре Ла Лиги «Валенсия» уступила на «Месталье» со счетом 0:3.
На 56-й минуте игры мяч после удара Умара Садика попал в руку защитнику «Атлетико» Хави Галану. Арбитр Матео Бускетс не стал назначать 11-метровый.
«Мы уважаем судей, но это пенальти», – говорится в сообщении клуба в твиттере.
Напомним, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вместе с судьями запустила информационную кампанию в поддержку судей. Матчи Ла Лиги и Сегунды в эти выходные проходят под лозунгом «Уважайте судью, уважайте футбол».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Валенсии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости