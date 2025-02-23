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«Уважаем судей, но это пенальти». «Валенсия» о руке Галана в матче с «Атлетико»

«Валенсия» выразила недовольство судейством в матче с «Атлетико».

В 25-м туре Ла Лиги «Валенсия» уступила на «Месталье» со счетом 0:3.

На 56-й минуте игры мяч после удара Умара Садика попал в руку защитнику «Атлетико» Хави Галану. Арбитр Матео Бускетс не стал назначать 11-метровый.

«Мы уважаем судей, но это пенальти», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

Напомним, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вместе с судьями запустила информационную кампанию в поддержку судей. Матчи Ла Лиги и Сегунды в эти выходные проходят под лозунгом «Уважайте судью, уважайте футбол».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Валенсии»
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Федерация футбола Испании
Матео Бускетс Феррер
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