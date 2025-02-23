Симеоне о попадании мяча в руку Галану в матче с «Валенсией»: «Такой же эпизод, как с Кукурельей на Евро – тогда пенальти был. Надеюсь, мы сможем придерживаться одной линии для всех команд»

Диего Симеоне допускает, что в ворота «Атлетико» могли назначить пенальти.

Вчера мадридская команда одержала разгромную победу над «Валенсией» (3:0) в матче 25-го тура Ла Лиги .

На 56-й минуте мяч после удара Умара Садика попал в руку защитнику «Атлетико» Хави Галану . Арбитр Матео Бускетс не стал назначать 11-метровый.

«Это такой же эпизод, как был на Евро . Как у Кукурельи . Тогда пенальти был (судья Тэйлор не назначил пенальти в ворота Испании, но позже УЕФА признал решение ошибочным – Спортс’‘). Он [Галан] сказал, что хотел умереть. Мяч попал ему в руку.

Эту ситуацию трудно понять. Надеюсь, мы сможем придерживаться одной и той же линии для всех команд. Иногда в таких случаях свистят, а иногда нет», – сказал главный тренер «Атлетико ».

Изображение: кадр из трансляции Movistar

За руку Кукурельи все же был пенальти – УЕФА признал ошибку на Евро. Спустя почти три месяца!