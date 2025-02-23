Симеоне о попадании мяча в руку Галану в матче с «Валенсией»: «Такой же эпизод, как с Кукурельей на Евро – тогда пенальти был. Надеюсь, мы сможем придерживаться одной линии для всех команд»
Вчера мадридская команда одержала разгромную победу над «Валенсией» (3:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.
На 56-й минуте мяч после удара Умара Садика попал в руку защитнику «Атлетико» Хави Галану. Арбитр Матео Бускетс не стал назначать 11-метровый.
«Это такой же эпизод, как был на Евро. Как у Кукурельи. Тогда пенальти был (судья Тэйлор не назначил пенальти в ворота Испании, но позже УЕФА признал решение ошибочным – Спортс’‘). Он [Галан] сказал, что хотел умереть. Мяч попал ему в руку.
Эту ситуацию трудно понять. Надеюсь, мы сможем придерживаться одной и той же линии для всех команд. Иногда в таких случаях свистят, а иногда нет», – сказал главный тренер «Атлетико».
Изображение: кадр из трансляции Movistar
За руку Кукурельи все же был пенальти – УЕФА признал ошибку на Евро. Спустя почти три месяца!
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