Гинер о Чеферине: «Платини и Юханссон не смотрели бы на политиков. Потому что спорт вне политики! И Олимпиады останавливали войны»
Евгений Гинер сравнил нынешнего президента УЕФА с прошлыми.
Президент ЦСКА прокомментировал заявление Александера Чеферина об отмене допуска российских сборных U17 к международным соревнованиям.
«Не смотрю на Чеферина, мне нечего на него смотреть. Я уверен, что Мишель Платини и Леннарт Юханссон не смотрели бы на политиков. Потому что спорт вне политики! И Олимпиады останавливали войны», – сказал Гинер.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год, Юханссон – с 1990-го по 2007-й.
Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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