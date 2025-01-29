Карпин о самом необычном подарке от жены: «Видеопоздравление от моего любимого актера Даниила Воробьева. Он был в гриме, я посмотрел и сказал: «Это кто?»
Валерий Карпин рассказал о самом необычном подарке от своей жены.
– Какой самый необычный подарок вы получили от супруги?
– Самый необычный и неожиданный – видеопоздравление от моего любимого актера. Она сделала и переслала мне его.
Но самое сильное – когда я это посмотрел и послушал, я сказал: «Это кто?» Актер был в гриме, я не узнал и сначала не подумал, что это возможно. А когда она сказала, я офигел.
Это Даниил Воробьев. У него все роли, которые я видел, обалденные. Но самое главное, они все разные. И в роли бандита, и наркомана, и доктора. И все сделаны идеально.
Вот такие неожиданные и нематериальные подарки – более приятные и запоминающиеся, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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