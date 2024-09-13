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  • Жена Карпина болела за ЦСКА: «Предложила Валере в шутку: «Достань номер людей, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Он поржал в ответ»
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Жена Карпина болела за ЦСКА: «Предложила Валере в шутку: «Достань номер людей, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Он поржал в ответ»

Жена Валерия Карпина рассказала о симпатии к ЦСКА.

– Вы болели за ЦСКА?!

– Это было до мужа (улыбается). Валера знал, но от общественности несколько лет скрывала. А потом поняла: глупо скрывать. Зачем? Только из-за того, что у меня большинство подписчиков – болельщики «Спартака»?

– А как отреагировал ваш красно-белый муж, когда узнал, за кого вы болеете?

– Пошли шутки: я прикалывалась про «Спартак», он – про ЦСКА, но все по-доброму.

– По-доброму – это как?

– Когда Валера был без тренерской работы после «Армавира», я в шутку предложила: «Достань номер людей из ЦСКА, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Валера поржал в ответ.

– Любовь к ЦСКА у вас пропала?

– Сейчас я за «Ростов» – невозможно не поддерживать команду мужа.

Но симпатия к армейцам осталась. Когда футболисты ЦСКА выходили на разминку в Ростове и их освистывали, внутри у меня что-то сжималось. – Откуда любовь к ЦСКА?

– От папы. Он болеет за них больше 40 лет, – сказала Дарья Карпина.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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Дарья Карпина
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