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  • Губерниев об уходе Карпина из «Ростова»: «Косвенный признак, что мы вернемся в ближайшее время. Если большие стороны сейчас договорятся по мирным соглашениям, то вернемся в течение недели»
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Губерниев об уходе Карпина из «Ростова»: «Косвенный признак, что мы вернемся в ближайшее время. Если большие стороны сейчас договорятся по мирным соглашениям, то вернемся в течение недели»

Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова».

56-летний тренер заявил, что намерен полностью посвятить себя работе со сборной России.

«Если Карпин действительно намерен сосредоточиться на работе в сборной, значит, ему и Российскому футбольному союзу известно нечто большее, чем нам. Значит, это косвенный признак того, что мы вернемся в ближайшее время.

Если Карпин ушел из «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе в сборной, и если мы никуда на самом деле не возвращаемся, то на хрена это надо? А если возвращаемся, то это надо очень сильно.

Поэтому будем следить за развитием событий, но, как мне кажется, это еще один признак того, что мы вернемся. А если большие стороны на высоких полях сейчас договорятся по поводу мирных соглашений, то мы вернемся в течение недели. И футбол будет первым или вторым. А биатлон все равно последним», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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